Как по немецки привет как дела ?
Немецкий язык
Как по немецки привет как дела ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hallo, wie geht ' s?
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