Как по немецки привет как дела ?

Немецкий язык
Как по немецки привет как дела ?
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Гость:
Hallo, wie geht ' s?
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