Помогите с русским языком пожалуйста: Укр...опять сер(?)це, ра...убивать лагерь, ра...жигать костёр, распол...житься в палатк.., похв..лить команд..., разв...ватт силу, (не)терять ни секунды, (не)испугаться трудностей, (не)боя...

Русский язык
Помогите с русским языком пожалуйста: Укр...опять сер(?)це, ра...убивать лагерь, ра...жигать костёр, распол...житься в палатк.., похв..лить команд..., разв...ватт силу, (не)терять ни секунды, (не)испугаться трудностей, (не)бояться соперника, (не)годовать на суд(?)ю.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Укрепить сердце,разжигать костер,расположиться в палатке,похвалить команду,развивать силу, не терять ни секунды,не испугаться трудностей,не бояться  соперника, негодовать на судьбу,разбивать лагерь.
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