Дубовый шар лежит в сосуде с водой так, что половина его находится в воде и он каса??тся дна. С какой силой шар давит на дно сосуда, если его вес в воздухе 8 Н? Плотность дуба 800 кг/м3

Физика

Дубовый шар лежит в сосуде с водой так, что половина его находится в воде и он каса??тся дна. С какой силой шар давит на дно сосуда, если его вес в воздухе 8 Н? Плотность дуба 800 кг/м3

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