Какой корень из десяти

Математика
Какой корень из десяти
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень из 10=корень из 5*2=корень из 10. Иными словами говоря, такой корень надо просто оставить. Такой и будет ответ.
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