Решите систему неравенств 6-2хlt;3(х-1) 6- х/2 gt;=х
Алгебра
Решите систему неравенств 6-2хlt;3(х-1) 6- х/2 gt;=х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-2х<3(х-1) 6- х/2 >=х 6-2x < 3x -3 12 -x >= 2x -2х -3х < -3 -6 -x -2x >= -12 -5x < -9 -3x >= -12 x > 9/5 x <= 12/3 x > 1.8 x<= 4 x∈(1,8;4]
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