А) выразить в дециметрах: 1/2м, 1/10м. б) выразить в сантиметрах: 1/5м; 1/10м. в) длина первого отрезка равна 6см, что составляет 1/2 длины второго отрезка. Длина третьего отрезка составляет 1/3 длина второго отрезка. начерт...
Математика
А) выразить в дециметрах: 1/2м, 1/10м. б) выразить в сантиметрах: 1/5м; 1/10м. в) длина первого отрезка равна 6см, что составляет 1/2 длины второго отрезка. Длина третьего отрезка составляет 1/3 длина второго отрезка. начерти эти отрезки.
Ответ(ы):
Гость:
У меня получилось так.
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