А) выразить в дециметрах: 1/2м, 1/10м. б) выразить в сантиметрах: 1/5м; 1/10м. в) длина первого отрезка равна 6см, что составляет 1/2 длины второго отрезка. Длина третьего отрезка составляет 1/3 длина второго отрезка. начерт...

Математика

А) выразить в дециметрах: 1/2м, 1/10м. б) выразить в сантиметрах: 1/5м; 1/10м. в) длина первого отрезка равна 6см, что составляет 1/2 длины второго отрезка. Длина третьего отрезка составляет 1/3 длина второго отрезка. начерти эти отрезки.

Автор: Гость