Объясните, почему подберезовики нельзя выращивать на искусственных питательных ??убстратах, а шампиньоны можно.
Биология
Объясните, почему подберезовики нельзя выращивать на искусственных питательных ??убстратах, а шампиньоны можно.
Ответ(ы):
Гость:
Подберезовики образуют микоризу с корнями деревьев; органические вещества подберезовики получают от растений, т. к. они гетеротрофы, а в замен увеличивают поступление минеральных веществ и воды в растение
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