А) x = 12; б) 6x - 10,2 = 0; в) 5x - 4,5 = 3x + 2,5; г) 2x - (6x - 5) = 45. Решите уровнения срочно

Алгебра
А) x = 12; б) 6x - 10,2 = 0; в) 5x - 4,5 = 3x + 2,5; г) 2x - (6x - 5) = 45. Решите уровнения срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) x = 12; б) 6x - 10,2 = 0;      6х=10,2      х=1,7 в) 5x - 4,5 = 3x + 2,5;      5х-3х=2,5+4,5      2х=7      х=3,5 г) 2x - (6x - 5) = 45.    2х-6х+5=45    -4х=45-5    -4х=40        х=-10
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