А) x = 12; б) 6x - 10,2 = 0; в) 5x - 4,5 = 3x + 2,5; г) 2x - (6x - 5) = 45. Решите уровнения срочно
Алгебра
А) x = 12; б) 6x - 10,2 = 0; в) 5x - 4,5 = 3x + 2,5; г) 2x - (6x - 5) = 45. Решите уровнения срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) x = 12; б) 6x - 10,2 = 0; 6х=10,2 х=1,7 в) 5x - 4,5 = 3x + 2,5; 5х-3х=2,5+4,5 2х=7 х=3,5 г) 2x - (6x - 5) = 45. 2х-6х+5=45 -4х=45-5 -4х=40 х=-10
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