Помогите решить в столбик 16199÷157
Математика
Помогите решить в столбик 16199÷157
Ответ(ы) на вопрос:
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16199/157 157. 103,17 499 471 280 157
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