Помогите срочно, пожалуйста, четвертная решается. Третье задание (решите уравнение)
Алгебра
Помогите срочно, пожалуйста, четвертная решается. Третье задание (решите уравнение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решаем последнее уравнение умножим на *8 все члены , упростим используя формулы сокращенного умножения, приведём подобные члены: 4(x+2)^2 - 2(x^2 - 4) - (x - 2)^2 = x^2 20x + 20 =0 x = -1
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