Почему цветок считают репродуктивном органом растения ? Помогите пожалуйста

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Потому что нужен для репродукции, логично же. Репродукция - это продолжение рода, если что. На цветках есть мужские и женские клетки, ветер или насекомые делают так, что бы эти клетки встретились. И тогда из цветка развивается плод. А из плода развивается новое растение. Вот и продолжение жизни свершилось!