Помогите пожалуйста надо сравнительный анализ стихотворений зимнее утро и зимне?? вечер очень срочно

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У Пушкина, замечательного русского поэта, есть удивительные стихи, знакомые мне ещё с начальных классов, - «Зимний вечер» и «Зимнее утро» . Они воспевают красоту русской зимы с её ослепительным снегом, украшающим бескрайние равнины, с завыванием бури, со снежными бурями, ярким солнцем. У прекрасных стихотворений А. С. Пушкина можно отметить общее. Оба стиха посвящены описанию чувств поэта, которые появляются в душе при описании зимнего пейзажа. Поэтому ясно, что идея стихотворения «Зимнее утро» заключена в утверждении: лирический герой (а под ним подразумевается сам Пушкин) очарован красотой зимнего пейзажа. В этом убеждают эпитеты, сравнения, метафоры, инверсии, восклицания поэта. Поэтический шедевр «Зимний вечер» тоже описывает зимний пейзаж, только чувства поэта в нем иные: - печальные, тревожные. « Ветхая лачужка и печальна и темна, » - так пишет поэт. Ему грустно потому, что за окном «буря небо мглою кроет» . Поэт чувствует себя одиноко, тоска гложет его: ведь он вдали от друзей, от Москвы. И только любимая няня может скрасить одиночество: Выпьем, добрая подружка Бедной юности моей, Выпьем с горя: Где же кружка? Сердцу будет веселей. Именно последняя строчка стихотворения «Сердцу будет веселей» убеждает нас, читателей, что все будет хорошо: зимняя буря когда-то закончится, и тогда на душе станет спокойнее. Очень важно и время написания: оно помогает объяснить душевное состояние поэта. «Зимний вечер» датируется 1825 годом, когда поэт находился в ссылке, в Михайловском, под домашним арестом. На душе тогда было неспокойно, одиноко, тревожно. А стихотворение «Зимнее утро» написано в 1829 году, когда поэт чувствовал себя спокойно и умиротворенно, поэтому понятно, почему так радостно воспринимается красота зимнего пейзажа: Под голубыми небесами Великолепными коврами, Блестя на солнце, снег лежит. Когда читаешь стихотворение «Зимний вечер» , то в воображении и наяву рисуется такая же картина : на сплошном черном фоне вдруг яркое оранжево-желтое пятно, но оно символично говорит нам, читателям, о том, что буря закончится и «сердцу будет веселей» . Стихотворение «Зимнее утро» проникнуто радостным настроением. Об этом говорят восклицания поэта: «Мороз и солнце; день чудесный !», «Навстречу северной Авроры, Звездою севера явись!» . 1. Общее для данных стихотворений: - один и тот же автор; -описывается время года – зима (общая тема) ; -автор выражает свои чувства к зимней природе (через ее восприятие) ; -используются для авторского замысла различные тропы (эпитеты, олицетворения, метафоры, сравнения) ; - используются различные стилистические фигуры (повтор, инверсия, риторические вопросы, антитеза) . 2.Различие в стихотворениях: -описывается разное время суток (В «Зимнем утре» -утро, в «Зимнем вечере» - вечер) ; -идейный замысел ( в «Зимнем утре» выражается жизнерадостное настроение, а в «Зимнем вечере» - грустное, печальное, но с надеждой на иные чувства) ; - годы написания (1825 г. – « Зимний вечер» , 1829 г. – «Зимнее утро») ; -различна роль тропов и стилистических фигур для выражения авторского замысла; -размер стиха («Зимнее утро» написано ямбом, а «Зимний вечер» - хореем) ; - цветовое оформление звуков и букв;