ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ТЕКСТУ, НУЖНО СВОИХ ПОЭТОВ И ИХ ПРОИЗВИДЕНИЯ. Если бы книгам угрожал всемирный потоп, я бы поспешил построить ковчег, в который попытался бы захватить всех своих любимцев. Само собой разу...

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ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ТЕКСТУ, НУЖНО СВОИХ ПОЭТОВ И ИХ ПРОИЗВИДЕНИЯ. Если бы книгам угрожал всемирный потоп, я бы поспешил построить ковчег, в который попытался бы захватить всех своих любимцев. Само собой разумеется, что чем меньше был бы ковчег, тем мне было бы трудней и печальней. Если бы можно было взять с собой сотню книг, затруднения мои были бы не так велики, как если бы выбор был ограничен десяткой. И уж невыносимо трудно было бы мне, если бы десятку сократили до трех-четырех. А все-таки. Какие же из миллионов книг вошли бы в число заветных? Первая книга – это, конечно, стихи Александра Пушкина. Ничто не имело и не имеет для духовной жизни моей, для жизни в Прекрасном того значения, какое имел и имеет Пушкин. Он пришел ко мне с колыбели. Он останется со мной до конца. Он был всегда со мной – и в дни радости, и в дни печали, и в часы труда, и в годы войны. Это была единственная книга в моем военном багаже. Вторая книга – это «Война и мир» Льва Толстого. Это книга глубочайшего проникновения в человеческий материал. Никто не умел и не умеет так глядеть в человека, так понимать, так раскрывать, так любить и жалеть его. Этой книге, гигантской книге, обязаны, в той или иной мере, почти все писатели, писавшие после Толстого. Третья книга – это «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя. Гоголь – явление чрезвычайное. Мне кажется, никто не писал смелее и доказательнее. Образы «Мертвых душ» невозможно оспорить. Страшная сказка, рассказанная им, прекрасна и беспощадна одновременно. Другой такой никто придумать и рассказать пока не смог. При этом никто не смог быть столь прекрасным и столь живописным в описании уродливого. Четвертая книга – это стихи Владимира Маяковского. Он самый современный из современных писателей. Он современен весь, целиком, с головы до пят, стихом, душой, материалом, манерой, хваткой, темпераментом, неуравновешенностью, словарем, отношением к прошлому, настоящему и будущему. Он – боец всегда и во всем. Он первооткрыватель и первопроходчик. Он профессиональный Колумб. Это его призвание и его специальность. Прекрасная и ни с чем не сравнимая специальность.

Автор: Гость