ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ТЕКСТУ, НУЖНО СВОИХ ПОЭТОВ И ИХ ПРОИЗВИДЕНИЯ. Если бы книгам угрожал всемирный потоп, я бы поспешил построить ковчег, в который попытался бы захватить всех своих любимцев. Само собой разу...
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ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ТЕКСТУ, НУЖНО СВОИХ ПОЭТОВ И ИХ ПРОИЗВИДЕНИЯ. Если бы книгам угрожал всемирный потоп, я бы поспешил построить ковчег, в который попытался бы захватить всех своих любимцев. Само собой разумеется, что чем меньше был бы ковчег, тем мне было бы трудней и печальней. Если бы можно было взять с собой сотню книг, затруднения мои были бы не так велики, как если бы выбор был ограничен десяткой. И уж невыносимо трудно было бы мне, если бы десятку сократили до трех-четырех. А все-таки. Какие же из миллионов книг вошли бы в число заветных? Первая книга – это, конечно, стихи Александра Пушкина. Ничто не имело и не имеет для духовной жизни моей, для жизни в Прекрасном того значения, какое имел и имеет Пушкин. Он пришел ко мне с колыбели. Он останется со мной до конца. Он был всегда со мной – и в дни радости, и в дни печали, и в часы труда, и в годы войны. Это была единственная книга в моем военном багаже. Вторая книга – это «Война и мир» Льва Толстого. Это книга глубочайшего проникновения в человеческий материал. Никто не умел и не умеет так глядеть в человека, так понимать, так раскрывать, так любить и жалеть его. Этой книге, гигантской книге, обязаны, в той или иной мере, почти все писатели, писавшие после Толстого. Третья книга – это «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя. Гоголь – явление чрезвычайное. Мне кажется, никто не писал смелее и доказательнее. Образы «Мертвых душ» невозможно оспорить. Страшная сказка, рассказанная им, прекрасна и беспощадна одновременно. Другой такой никто придумать и рассказать пока не смог. При этом никто не смог быть столь прекрасным и столь живописным в описании уродливого. Четвертая книга – это стихи Владимира Маяковского. Он самый современный из современных писателей. Он современен весь, целиком, с головы до пят, стихом, душой, материалом, манерой, хваткой, темпераментом, неуравновешенностью, словарем, отношением к прошлому, настоящему и будущему. Он – боец всегда и во всем. Он первооткрыватель и первопроходчик. Он профессиональный Колумб. Это его призвание и его специальность. Прекрасная и ни с чем не сравнимая специальность.
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СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ (НЕ МЕНЕЕ 70 СЛОВ, НЕ БОЛЕЕ 90) оригинальный текст: "Быть или казаться? Своеобразно возникает эта проблема в жизни людей свободных профессий - актёров, литераторов, музыкантов. Многим из них веками свойственно было стремление выделиться, подчеркнуть свою исключительность, принадлежность к избранному кругу. Так появились выражения: "поэтическая причёска","художественный беспорядок".Поэтические кудри до плеч, бархатные куртки и банты художников, шевелюры музыкантов описаны в литературе, запечатлены в живописи и на фотографиях, высмеяны в карикатурах и эпиграммах. Настоящим актёрам, поэтам, музыкантам не приходится заботиться о том, чтобы их узнавали по оригинальности одежды и манер. Такое стремление - признак внутренней неуверенности. Михаил Александрович Шолохов, Константин Георгиевич Паустовский, Михаил Афанасьевич Булгаков - каждый личность, да какая! Но напрасно стараться вспомнить, чем отличался их облик от облика любого представителя интеллигентной профессии тридцатых годов. Естественное поведение, при котором все - интонация, манеры, одежда - полностью отвечает внутренней сущности человека, - редкое благо. Оно редко дается человеку от природы. Большинству приходится трудно, иногда мучительно искать и создавать свой внешний образ. И великое счастье найти его, а иногда просто отказавшись от поисков, быть тем, кто ты есть, совершенствуя свое, а не заимствуя чужое и часто чуждое тебе. " (171 слово) (По С. Львову)
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