ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!! МНЕ СРОЧНО!!!!!!!!!
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ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!! МНЕ СРОЧНО!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При-тя-же-ни-е - тя-га, при-тя-ги-вать; по-гло-щать - по-гло-ще-ни-е, по-гло-тив-ший ; разъ-я-рен-ный - я-рость, разъ-я-рять-ся; враж-до-вать - враж-да, враг; у-да-ле-ни-е - у-да-лять, у-да-лив-ший; про-со-чить-ся - про-со-чив-ший-ся, про-са-чи-ва-ясь; воз-рож-де-ни-е - аоз-рож-дать, воз-рож-дав-ший; за-гро-хо-тать - за-гро-хо-тал, гро-хо-чет; не-ук-ро-ти-мый - ук-ро-щать, ук-ро-тил.
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