Краткое содержание башня веселуха
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Краткое содержание башня веселуха
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Одна из самых интересных башен Смоленской крепости — это башня Веселуха. Люди прозвали её так, потому что с неё открывается захватывающая панорама — «весёлый вид», «веселящий душу». Другое название башни — Лучинская — связано с её расположением: она стоит на высоком холме, напротив крутого изгиба Днепра, а в местном говоре «веселуха» означает «радуга», то есть дугообразный изгиб. Есть и другая версия происхождения названия, более мрачная. Говорят, во время постройки башня постоянно давала трещину, что бы ни делали. Отчаявшиеся строители обратились к колдунье, та посоветовала замуровать в стену самую красивую девушку города. Так и было сделано. Красавица же, замурованная заживо в своей темнице, не жаловалась, а смеялась... С тех пор башню зовут Веселухой. Легенды и тайны смоленской крепостной стены во все времена интересовали людей. Так, в 1845 году об этом написан роман «Башня Веселуха» Фридрих Этингер, немецкий религиозный мыслитель. В наши дни по его книге была написана одноименная пьеса, которая до недавнего времени шла в Смоленском камерном театре. А история с фальшивомонетчиками, как предполагают краеведы, вдохновила Алексея Толстого — говорят, он прочитал ее, а после написал фантастический рассказ «Граф Калиостро». Кто не читал, наверняка знаком с сюжетом известного фильма Марка Захарова «Формула любви». На каруселях под древними стенами
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