Почему Пасху называют "красной"?
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Почему Пасху называют "красной"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что это православный праздник. Попробуй загуглить)
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