Назовите наименьшую структурную единицу любого живого организма на уровне котор??й возможен обмен веществ

Биология
Назовите наименьшую структурную единицу любого живого организма на уровне котор??й возможен обмен веществ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клетка-мельчайшая структурная единица живого 
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