Помогите решить контрольную по химии пожалуйста

Химия
Помогите решить контрольную по химии пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какую?где фотография?
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