Сколько граммов ортосферной кислоты образуетстся при взаимодействии 7,2г оксида фосфор v с водой

Физика
Сколько граммов ортосферной кислоты образуетстся при взаимодействии 7,2г оксида фосфор v с водой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P2O5+3H2O=2H3PO4 масса 7,2 Х моль 1 2 моляр.масса 142 98 кол-во в-ва 142 196 Х=7,2*196/142=9,9гр
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