Сколько граммов ортосферной кислоты образуетстся при взаимодействии 7,2г оксида фосфор v с водой

Физика

Сколько граммов ортосферной кислоты образуетстся при взаимодействии 7,2г оксида фосфор v с водой

Автор: Гость