Помогите найти значение слов пророк, оплошал, благонравна, дотоле, случить, хорунжий, свита, ланиты, терновник, сном пересёкся в разговор

Гость: Гость:

Пророк - истолкователь воли божества, богов, предсказывающий будущее. Дотоле - До того времени, до тех пор; прежде, ранее. Случить - Заставить (животных) совершить половой акт для получения приплода, спарить Хорунжий - Тот, кто нес хоругвь свита - Лица, сопровождающие какую-нибудь важную особу ланиты-Боковые части лица человека от скулы до нижней челюсти; щёки терновник-Колючий кустарник семейства розоцветных с терпкими синевато-черными плодами