Помогите найти значение слов пророк, оплошал, благонравна, дотоле, случить, хорунжий, свита, ланиты, терновник, сном пересёкся в разговор

Литература
Помогите найти значение слов пророк, оплошал, благонравна, дотоле, случить, хорунжий, свита, ланиты, терновник, сном пересёкся в разговор
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пророк -  истолкователь воли божества, богов, предсказывающий будущее. Дотоле - До  того времени, до тех пор;  прежде, ранее. Случить -  Заставить (животных)  совершить половой акт для получения приплода,  спарить Хорунжий - Тот, кто нес хоругвь свита - Лица, сопровождающие какую-нибудь важную особу  ланиты-Боковые части лица человека от скулы до нижней челюсти;  щёки терновник-Колючий кустарник семейства розоцветных с терпкими синевато-черными плодами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Определить наименьшее натуральное число кратное 2 которое при делении на 19с остатком даёт неполное частное,равное 5?
Ответить
Алгебра
{x2+y2=17 {y-3x-1=0 решите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Место откуда отправляются поезда
Ответить
Математика
От пристани А до пристани К - 30 км. Расстояние между пристанями В и С - 7 км 650м, а между А и В вдвое больше. Чему равно расстояние между пристан...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста очень надо
Ответить