Помогите пожалуйста придумать два мифа

Гость: Гость:

Бог Перфон. Перфон- был богом благородия. Все, кого он касался, становились в тот же миг благородными. Сидел он на троне своём, как к нему привели якобы простолюдина, которого обвинили в том что он не благороден к другим. У юноши,которого привели , была опущена голова. Его звали Адермис. В тот же миг Перфон встал, чтобы подойте к Адермису и дотронуться до него. Как только Перфон встал и подошёл к юноше, то Адермис сразу же поднял голову, чтобы посмотреть на того Древнегреческого бога, о котором так много говорили в народе. Поднявший голову, Перфон сразу взглянул в глаза Адермиса. В этих глазах он увидел своего сына, но его сын был не Богом, т.к. был рождён от простолюдинки.После того , как Перфон узнал, что у него будет сын, он тот час же ушёл от простолюдинки. Он не хотел этого. И вот, после того как сын родился, он хотел уберечь его от всякого сглаза, колдовства и прочего. И тогда попросил он Богиню заклятий Кактеру, что бы он заколдовала его сына. И вот прошло много лет. Адермис уже вырос и стал человеком плохим. И никакими способами не мог Перфон сделать его благодарным, потому что ошибку которую он совершил, заклиная сына, уже было не исправить. Так его сын навсегда остался плохим человек, а Перфон, всё судил себя, за ошибку, сделанную им.