В мастерской по изготовлению матрёшек работают резчики по дереву и художники. Один резчик может за день вырезать 5 матрёшек, а один художник за день расписывает 2 матрёшки. Мастерская получила заказ на изготовление 200 матрёшек...
Информатика
В мастерской по изготовлению матрёшек работают резчики по дереву и художники. Один резчик может за день вырезать 5 матрёшек, а один художник за день расписывает 2 матрёшки. Мастерская получила заказ на изготовление 200 матрёшек, который необходимо выполнить за 20 дней (каждую матрёшку необходимо вырезать и расписать). Какое наименьшее число резчиков и художников должно быть в мастерской, чтобы мастерская успела выполнить заказ вовремя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Определим трудозатраты резчика Тр и художника Тх. Тр = 1/5 чел-дня, Тх = 1/2 чел-дня 2. Определим трудозатраты по изготовлению 200 матрешек. Резчики: 200*Тр = 200*(1/5) = 40 чел-дней Художники: 200*Тх = 200*(1/2)=100 чел-дней 3. Определим потребность в рабочих, исходя из срока 20 дней. Резчики: 40/20 = 2 человека Художники: 100/20 = 5 человек. Ответ: 2 резчика и 5 художников, всего 7 рабочих.
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