Что происходит в листьях при фотосинтезе?

Биология
Что происходит в листьях при фотосинтезе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При фотосинтезе днем на природе или при освещении в помещении ,из воды и углекислого газа образуется кислород
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