Скколькими способами можно составить патруль из двух милиционеров , если надежур??тво вышли трое:быстров, свистунови умнов ? указание обозначьте милиционеров первыми буквами их фамилий
Алгебра
Скколькими способами можно составить патруль из двух милиционеров , если надежур??тво вышли трое:быстров, свистунови умнов ? указание обозначьте милиционеров первыми буквами их фамилий
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3 bozmožnosti: BC, BU, CU
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