Сократить дробь 8/12 22/77 напишите на листке либо на чем то другом
Математика
Сократить дробь 8/12 22/77 напишите на листке либо на чем то другом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/12=2/3 22/77=2/7 легко же чувак
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Диагонали параллелограмма у которого все стороны равны. KMNP пересекаются в точке O. Найдите углы треугольника KOM если угол MNP= 80 градус
География
. На какую высоту поднялся самолёт, если за его бортом t = - 300 , а у поверхности Земли +150С? (запиши решение и ответ)
Математика