Помогите пж все,что сможете решить можно не все) Срочно кр)) 38 баллов!!!

Алгебра
Помогите пж все,что сможете решить можно не все) Срочно кр)) 38 баллов!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Всё верно ! Что тут сказать модец!
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