Укажите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом: прогулять пот??ясти связать подделка
Русский язык
Укажите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом: прогулять пот??ясти связать подделка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что это слово - подделка.
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