Помогите с физикой пожалуйста, фото не контрольная или см это дз 1 и 2 задание
Физика
Помогите с физикой пожалуйста, фото не контрольная или см это дз 1 и 2 задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая задача: V=0,028 м³ M=0,056 кг/моль ρ=7800 кг/м³ _______ υ -, Количество вещества: υ=m/M=ρ*V/M = 7806*0,028/0,056 ≈ 3900 молей Вторая задача: V=1 см³ = 1*10⁻⁶ м³ N=5*10¹⁹ p=20 кПа=20*10³ Па M=4*10⁻³ кг/моль ________ Vкв - ? Основное уравнение МКТ p = (1/3)*n*mo*(Vкв)² Концентрация: n=N / V = 5*10¹⁹ / 1*10⁻⁶ = 5*10²⁵ м⁻³ mo=M/Na = 4*10⁻³/6,02*10²³ = 6,6*10⁻²⁷ кг Имеем: Vкв = √ ( (3*p)/(n*mo) ) = √( (3*20*10³) / (5*10²⁵*6,6*10⁻²⁷) )≈ 430 м/с
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