Из ряда веществ выберите формулы веществ с которым реагирует Zn?O2, H3PO4, AlCl3, SnSO4, S, CO2, H2O, K, P
Химия
Из ряда веществ выберите формулы веществ с которым реагирует Zn?O2, H3PO4, AlCl3, SnSO4, S, CO2, H2O, K, P
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O2, H3PO4, AlCl3, H2O
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