Как извлечь корень 49
Математика
Как извлечь корень 49
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√49=7 можно посмотреть в таблице квадратов чисел А так 7²=49
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