Що означає це прислів'я:до свого роду хоч і через воду?
Українська література
Що означає це прислів'я:до свого роду хоч і через воду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До своєй родини можна дібратися через різні труднощи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поезд двигаясь равномерно со скорость 36 км/ч проезжает мимо пешехода идущего паралельно путям со скоростью 4 км/ч начстречу поезду за 54секунд .на...
Русский язык
Помогите составить предложение со словами где то , ненароком, анализировать , гигантский , Суздаль, отсюда, Владимира
Окружающий мир
Английский язык
1Past Countinuous Passive (construct) 2present Simple Passive (do) 3 Future Perfect Passive (read) 4Future Simple Passive (lose) 5 Present Coutinuo...