Какие условные обозначения групп животных
Окружающий мир
Какие условные обозначения групп животных
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ОЖ-опасные животные, ХЖ-хищные животные, ВВ-вымирающий вид, ТЖ- травоядные животные, ДЖ- домашние животные.
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