Составьте план по 1 главе по рассказу Белый пудель А.И.Куприна

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План для пересказа к рассказу Александра Куприна "Белый пудель"Бродячая трупа - мальчик Сергей, дедушка и пудель АртоСтаринная шарманка дедушкиЖарко. Мальчик просит разрешения искупаться, но дедушка говорит, что нельзя - морская соль еще больше расслабляетТруппа добирается до графского парка и мальчик замечает рыбок в фонтане. Дедушка говорит, что дальше на юге еще лучше места естьНа юге на деревьях растут апельсины и ходят эфиопыНеудачный день - всего семь копеекНадменная дачница обманывает надежды труппы, даря только старый протертый двугривенникДедушка выбрасывает двугривенник в пыль дорогиДача "Дружба" - самое настоящее слово, хорошие предчувствияИз дверей на лужайку выбегает мальчик, за которым гонятся женщиныЭто маленький барин, который вопит и сучит ногами, не слушая уговоровДедушка начинает играть на шарманкеПоявляется старый барин и требует выгнать музыкантовМаленький барчук вопит, что хочет послушать шарманку и труппу возвращаютТруппа начинает представление. Сергей кувыркается и жонглирует.Пудель Арто ходит на задних ногах и танцуетМальчик вопит, что хочет эту собакуБарыня спрашивает, за сколько старик продаст пуделяСобаками не торгую - отвечает старикТруппу гонят с дачиМальчик и дедушка дошли до моря и Сергей идет купатьсяВ это время приходит дворник, который их выгонял с дачиДворник уговаривает продать собаку, так как барчук все еще орет и предлагает 300 рублейСтарик отказывается и труппа уходит. Дворник задумчиво смотрит им вследМальчик и дедушка останавливаются у родника и обедают, потом засыпаютИсчез Арто. Дедушка находит остатки колбасы и понимает, что собаку укралиДедушка говорит, что собаку не вернут, потому что у него нет паспорта и ему нельзя в полициюМальчик с дедушкой прошли мимо дачи "Дружба" надеясь, что собаку убежитНочью Сергей в одиночку отправился на ту самую дачу, чтобы вернуть собакуОн обшарил двор и парк, но собаки нигде не былоСобака в подвале и ее бьют. Сергей в исступлении кричит, чтобы не смели бить пуделяВыбегает грозный дворник, но следом за ним с оборванной веревкой выбегает АртоСергей бежит прочь из сада, а за ним верный пудельТруппа снова в полном составе.