Переведите число 761 в восьмеричную и шестнадцатиричную системы счисление
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Переведите число 761 в восьмеричную и шестнадцатиричную системы счисление
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1. 1351 2.1Е9.................
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