Переведите 6 и 7 и 8) пожалуйста))заранее спасибо)!!
Английский язык
Переведите 6 и 7 и 8) пожалуйста))заранее спасибо)!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Six, seven, eight......
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