Этималагическая страница слово зонт помогите пожалуйста плиз!

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В русском языке происходит от сущ-ого «Зонтик», от нидерландского zonnedek, что переводится как «навес от солнца». Zondek — сложение zon «солнце» и dek «покрышка», так называли специальное устройство на каркасе со спицами с натянутой тканью для защиты от солнечных лучей и дождя.