Этималагическая страница слово зонт помогите пожалуйста плиз!

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Этималагическая страница слово зонт помогите пожалуйста плиз!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В русском языке происходит от сущ-ого «Зонтик», от нидерландского zonnedek, что переводится как «навес от солнца». Zondek — сложение zon «солнце» и dek «покрышка», так называли специальное устройство на каркасе со спицами с натянутой тканью для защиты от солнечных лучей и дождя. 

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