Большее число минус меньшее равно 1 составьте уравнение
Алгебра
Большее число минус меньшее равно 1 составьте уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большее число х Меньшее число у х-у=1
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