Реши уравнения ×+4/15+7/15=1 1-y=16/21-8/21 15/29-y=1/29
Математика
Реши уравнения ×+4/15+7/15=1 1-y=16/21-8/21 15/29-y=1/29
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+4/15+7/15=1 х+11/15=1 х=15/15-11/15 х=4/15 Ответ х=4/15 1-у=16/21-8/21 1-у=8/21 у=21/21-8/21 у=13/21 Ответ у=13/21 15/29-у=1/29 у=15/29=1/29 у=14/29 Ответ у=14/29
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