Помогите расставить коэффициенты №35 38 40 45 46 48
Химия
Помогите расставить коэффициенты №35 38 40 45 46 48
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35. 2Na + 2NH3 = 2NaNH2 + H2 38. 2NaH + 2H2O = 2NaOH + H2 40. 3Na2O + P2O5 = 2Na3PO4 45. 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O 46. 2ZnS + 3O2 = 2SO2 + 2ZnO 48. нет на фото!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Математика
Диаметр окружности с центром А равен6см. Расстояние между точками А и В равно 5см. точка D общая точка этих окружностей. Найдите лиаметр окружности...
Математика