Помогите расставить коэффициенты №35 38 40 45 46 48

Химия
Помогите расставить коэффициенты №35 38 40 45 46 48
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35. 2Na + 2NH3 = 2NaNH2 + H2 38. 2NaH + 2H2O = 2NaOH + H2 40. 3Na2O + P2O5 = 2Na3PO4  45. 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O 46. 2ZnS + 3O2 = 2SO2 + 2ZnO 48. нет на фото!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Антонім до слова міркувати!!!Срочно
Ответить
Математика
Постройте в тетради цветок, изабражёный на рисунке 3.37.Раскрасьте лепестки цветка
Ответить
Химия
Структура приспособления к плаванию у выдры и бобра
Ответить
Математика
Диаметр окружности с центром А равен6см. Расстояние между точками А и В равно 5см. точка D общая точка этих окружностей. Найдите лиаметр окружности...
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите решить 214 номер
Ответить