Пожалуйста помогите решить 214 номер

Математика
Пожалуйста помогите решить 214 номер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)700000+6000=706000 2)999999+1=1000000 3)не видно 4)860000-60000=260000 5)10000/10=1000 6)не видно
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