Тасмалдауга болмайтын бир дыбысты буыны бар еки буынды создерди та? А) су, бир ,зор в) кар, жар, ат с) киин ,биле д) отан ,ую,сия
Қазақ тiлi
Тасмалдауга болмайтын бир дыбысты буыны бар еки буынды создерди та? А) су, бир ,зор в) кар, жар, ат с) киин ,биле д) отан ,ую,сия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ Д , потомучто там сказано состоящиx из 2 частей
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