Решите уравнение: 1) 160:(у+3) =20 4) 5у+3(7у+18)=106 2) 216:(16-х) =18 5) 8х+4(13х+32)=308 3) (8х+91):7=21 6) 5(11х-31)-9х= 121
Математика
Решите уравнение: 1) 160:(у+3) =20 4) 5у+3(7у+18)=106 2) 216:(16-х) =18 5) 8х+4(13х+32)=308 3) (8х+91):7=21 6) 5(11х-31)-9х= 121
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1)3245367 2)7543503 3)1029384
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