В одной корзине было 35 грибов,а во второй -в 5 раз меньше.Сколько грибов было в двух корзин
Математика
В одной корзине было 35 грибов,а во второй -в 5 раз меньше.Сколько грибов было в двух корзин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35+(35:5)=35+7=42(гр.) Ответ: 42 гриба.
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