4. Из перечисленных водорослей способны поглощать органические вещества из окружающей среды: а) спирогира и фукус; б) спирогира и улотрикс; в) хламидомонада и хлорелла; г) ламинария и фукус.
Биология
4. Из перечисленных водорослей способны поглощать органические вещества из окружающей среды: а) спирогира и фукус; б) спирогира и улотрикс; в) хламидомонада и хлорелла; г) ламинария и фукус.
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Спирогира и улотрикс, ответ Б
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