4. Из перечисленных водорослей способны поглощать органические вещества из окружающей среды: а) спирогира и фукус; б) спирогира и улотрикс; в) хламидомонада и хлорелла; г) ламинария и фукус.

Биология

4. Из перечисленных водорослей способны поглощать органические вещества из окружающей среды: а) спирогира и фукус; б) спирогира и улотрикс; в) хламидомонада и хлорелла; г) ламинария и фукус.

Автор: Гость