Помогите построить гиперболу у=-6/х по графику там дробная черта
Алгебра
Помогите построить гиперболу у=-6/х по графику там дробная черта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выбирай любые значения x и подставляй в функцию, после этого отметь точки в системе координат и соедини их) и построй график симметричный этому в противоположной четверти
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