Помогите построить гиперболу у=-6/х по графику там дробная черта

Алгебра
Помогите построить гиперболу у=-6/х по графику там дробная черта
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выбирай любые значения x и подставляй в функцию, после этого отметь точки в системе координат и соедини их)  и построй график симметричный этому в противоположной четверти 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение и план по рисунку м.шибанова "Праздневство свадебного договора".срочно ??адо
Ответить
Математика
В двух корзинах было по 35кг слив . Вначале из первой взяли 20 процентов имеющихся там слив и положили во вторую . Потом из первой взяли 20 процент...
Ответить
Геометрия
Какая трапеция называется равнобедреной? прямоугольный?
Ответить
Математика
Выполните действие: a) 8/9-5/12 б) 7/15+7/12 в) 5/21+5/28 Помогите решить пожалуйста
Ответить
Обществознание
Автор пишет о том, что не все люди "одинаково ко всему способны, и не каждый был бы в состоянии приготовить себе то, в чем он один больше всего нуж...
Ответить