Сочинение и план по рисунку м.шибанова "Праздневство свадебного договора".срочно ??адо

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Передо мной репродукция картины Михаила Шибанова «празднество свадебного договора» , написанной им в 1777 году. Сейчас эта картина находится в Третьяковской Галерее. На этой картине автор изобразил старинный обряд свадебного сговора, одно из важнейших событий в жизни молодых людей. вступающих в брак. Впервые в отечественном изобразительном искусстве крестьяне были изображены не как вторичные персонажи, а как герои центрального сюжета картины. На картине мы видим празднование внутри избы. Как тогда было принято, родственники жениха, и родственники невесты сидят в разных углах комнаты. Слева изображены сват и родственники жениха. Справа – родственники невесты. Мы можем видеть улыбающуюся старушку, держащую руки у груди – наверняка это мать невесты. По ее позе мы понимаем, что она очень взволнована. В центре картины мы видим невесту, и бережно держащего ее за руку жениха. Невеста одета в серебристый узорчатый сарафан и золотистую с красными цветами душегрею. На голове у нее длинная фата из коновата. Жених одет в зеленоватый полукафтан с пуговицами. Поверх него – голубоватый кафтан. Сват жениха придвинулся к нему, и что – то говорит. Позади невесты стоят деревенские красавицы в кокошниках. Сват одет в красный суконный зипун. Около него сидит загулявший крестьянин с кружкой в руках. На столе, между женихом и невестой лежат различные кушанья, приготовленные для праздничного обеда. Отношение Михаила Шибанова к крестьянам на его картине вовсе не негативно. Художник знает их и относится к ним уважительно, они ему симпатичны. Это потому, что он сам был крепостным крестьянином до 1783 года (известно из его биографии) , и прекрасно знает их традиции, нравы и обряды. И заметьте, эта картина написана им в годы, когда крестьян никто не изображал, когда их считали чернью. Всего Михаил Шибанов написал две картины подобного содержания: эту, и «Крестьянский обед» (1774). Мне картина Михаила Шибанова «празднество свадебного договора» понравилась, так как на ней изображен очень интересный для меня сюжет – я никогда не знал о существовании этого старинного обряда.