В двух корзинах было по 35кг слив . Вначале из первой взяли 20 процентов имеющихся там слив и положили во вторую . Потом из первой взяли 20 процентов имеющихся там слив и положили их в первую . В какой корзине слив стало больше...

Математика

В двух корзинах было по 35кг слив . Вначале из первой взяли 20 процентов имеющихся там слив и положили во вторую . Потом из первой взяли 20 процентов имеющихся там слив и положили их в первую . В какой корзине слив стало больше и на сколько?

Автор: Гость