В двух корзинах было по 35кг слив . Вначале из первой взяли 20 процентов имеющихся там слив и положили во вторую . Потом из первой взяли 20 процентов имеющихся там слив и положили их в первую . В какой корзине слив стало больше...
Математика
В двух корзинах было по 35кг слив . Вначале из первой взяли 20 процентов имеющихся там слив и положили во вторую . Потом из первой взяли 20 процентов имеющихся там слив и положили их в первую . В какой корзине слив стало больше и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35*0.2=7 положили во вторую 35-7=28 осталось в первой 28*0.2=5.6 опять положили во вторую 28-5.6=22.4 в первой 22.4-(7+5.6)=22.4-12.6=9.8 в первой больше на 9.8кг
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