Какая трапеция называется равнобедреной? прямоугольный?

Геометрия
Какая трапеция называется равнобедреной? прямоугольный?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У равнобедренной трапеции стороны равны. А у прямоугольной есть прямой угол, т.е угол равный 90 градусов
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