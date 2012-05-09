Выполните действие: a) 8/9-5/12 б) 7/15+7/12 в) 5/21+5/28 Помогите решить пожалуйста

Математика
Выполните действие: a) 8/9-5/12 б) 7/15+7/12 в) 5/21+5/28 Помогите решить пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32/36-15/36=17/36 (дополнительные множители 4 и 3 ) 28/60+35/60= 63/60=1 целая 3/60 (дополнительные множители 4 и 5) 20/84+15/84=35/84 (дополнительные множители 4 и 3)
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