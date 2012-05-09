Выполните действие: a) 8/9-5/12 б) 7/15+7/12 в) 5/21+5/28 Помогите решить пожалуйста
Математика
Выполните действие: a) 8/9-5/12 б) 7/15+7/12 в) 5/21+5/28 Помогите решить пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32/36-15/36=17/36 (дополнительные множители 4 и 3 ) 28/60+35/60= 63/60=1 целая 3/60 (дополнительные множители 4 и 5) 20/84+15/84=35/84 (дополнительные множители 4 и 3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Автор пишет о том, что не все люди "одинаково ко всему способны, и не каждый был бы в состоянии приготовить себе то, в чем он один больше всего нуж...
Қазақ тiлi
Математика
Периметр треугольника равен 62см. длина одной стороны 18см, другой 21 см. найди длину третьей стороны.
Математика
Лодка проплывает по течению реки 24 км за 3 часа скорость лодки против течения 2 км/ч найдите скорость течения и собственную скорость лодки