Выполните действие: a) 8/9-5/12 б) 7/15+7/12 в) 5/21+5/28 Помогите решить пожалуйста

Гость: Гость:

32/36-15/36=17/36 (дополнительные множители 4 и 3 ) 28/60+35/60= 63/60=1 целая 3/60 (дополнительные множители 4 и 5) 20/84+15/84=35/84 (дополнительные множители 4 и 3)