Составить на английском предложение из слов eat, walk, watch TV, hear.
Английский язык
Составить на английском предложение из слов eat, walk, watch TV, hear.
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Гость:
My parents cant watching tv I eat this morning I like walking the dog She cant hearing
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